Membre de la commission des arbitres de l’Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK), l’arbitre sénégalaise Ndoumbé Fall est suspendue sans possibilité de dérogation à titre conservatoire, sous réserve de sa comparution devant le Conseil de discipline, pour « manquement grave à l’éthique sportive« . Une décision prise par l’instance africaine le 31 juillet 2019.

Coup dur pour Ndoumbé Fall, l’arbitre sénégalaise, ceinture noire 4ème Dan et membre de la commission africaine et mondiale de Karaté, est sous le coup d’une suspension de la part de l’Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK). L’instance du karaté africain reproche à l’arbitre sénégalaise « un manquement grave à l’éthique sportive », noté lors de la finale des récents championnats d’Afrique. « Nous vous notifions que vous êtes suspendue sans possibilité de dérogation à titre conservatoire, sous réserve de votre comparution devant le conseil de discipline, pour manquement grave à l’éthique sportive« . Telle est la notification faite par l’Union des Fédérations africaines de Karaté, dans une lettre adressée à l’arbitre Ndoumbé Fall.

Selon les explications fournies par l’UFAK, sous la signature du Secrétaire général, Emmanuel Bilal Wakam : « Le 14 juillet 2019, lors de la finale de Kumité par équipe dames opposant la Tunisie et le Sénégal, votre pays d’origine, vous avez contribué à envenimer l’incident qui est survenu du fait de la décision du corps arbitral en défaveur de l’athlète sénégalais en demandant à la délégation du Sénégal de descendre et d’envahir l’aire de la compétition et en remettant de l’argent au président de la Fédération sénégalaise de Karaté pour payer la caution des réserves de qualification ».

« Je préfère être sanctionner que de voir mon pays perdre »

Saisie par rapport à cette sanction qui lui est infligée, Ndoumbé Fall dit avoir effectivement reçu la notification : « Cette sanction, c’était lors des championnats d’Afrique de Gaborone, au Botswana. Tout est parti de la finale kumité dames entre le Sénégal et la Tunisie« . Juge mondiale A au sein de la Fédération Internationale de Karaté, la dame poursuit : « Lors de cette opposition, il y avait des erreurs d’arbitrage sur le tapis. Comme c’était le Sénégal, j’étais derrière la table des officiels, et ils m’ont reproché d’avoir signalé l’erreur d’arbitrage au président de la Fédération Sénégalaise de Karaté, Mouhamed El Moctar Diop. Genre : j’ai contribué à la victoire du Sénégal contre la Tunisie. C’est ainsi qu’ils m’ont sanctionnée sans m’entendre« , déplore la Sénégalaise . « Ils m’ont juste envoyé la lettre de sanction sans que je sois entendue par la Commission de discipline. Ils m’ont également accusée, sans preuve, d’avoir donné de l’argent au Président El Moctar Diop pour payer la protestation du Sénégal« , fustige l’arbitre internationale sénégalaise.

« Comme j’ai eu raison, ils ont rectifié et donné gain de cause au Sénégal. Cette décision, qui a permis au Sénégal de gagner, n’a pas plu à tout le monde. Et cela m’a valu de ne pas être retenue pour les Jeux africains de Rabbat« , indique Ndoumbé Fall, avant d’assumer sur toute la ligne : « J’accepte cette sanction avec fierté pour mon pays. Je préfère être sanctionner que de voir mon pays perdre. Je pouvais porter plainte parce que cette sanction n’est pas faite dans les règles de l’art, mais j’ai décidé de tout laisser et de rester à leur écoute. Parce qu’ils ne m’ont pas notifié la durée de cette suspension. Je porte ce chapeau de sanction pour le Sénégal« .

