Une nouvelle liste de 20 joueurs est publiée cette nuit par la FSBB. Moustapha Gaye réduit son groupe pour la préparation de la compétition.

24 heures après la publication de la première liste qui comptait 26 joueurs, le sélectionneur a composé un autre groupe. Cette fois 20 joueurs sont présélectionnés.

Gorgui Sy Dieng et Tacko Fall sont les grands absents. Les deux joueurs qui évoluent en NBA seraient indisponibles. Pour le dernier cité, il disait vouloir venir en équipe nationale mais ne semblait pas prêt. Youssoupha Fall aussi n’est plus présélectionné.

En plus de Amar Sylla de la sélection U19, Pape Abdou Karim Kebe et Birahim Gaye de l’As Douanes, Babacar Diallo de la JA et sont recalés.

Zappés sur la première liste, Xane d’Almeida et Lamine Sambe font leur retour.

Liste des 20

1 XANE D’ALMEIDA

2 CLEVIN FINLEY HANNAH

3 ADAMA LOUIS ADAMS

4 ALKALY MAMADOU NDOUR

5 THIERNO IBRAHIMA NIANG

6 MOUHAMMAD FAYE

7 DJIBRIL ABDOULAYE THIAM

8 MAMADOU LAMINE SAMBE

9 ANTHOINE KATHIFUN MENDY

10 IBRAHIMA FALL FAYE

11 PAPE MOUSTAPHA DIOP

12 MOMAR NDOYE

13 MAMADOU LAMINE DIOP

14 MACTAR GUEYE

15 BIRAM FAYE

16 MAURICE DALY NDOUR

17 BABACAR TOURE

18 CHEIKH TIDIANE MBODJ

19 YOUSSOUPHA NDOYE

20 HAMADY BARRO NDIAYE

Le nouveau sélectionneur n’a pas encore fait face à la presse pour informer de la préparation de la coupe du monde qui démarre le 31 août. Abdourahmane Ndiaye qui a été remplacé à convoqué les journalistes ce vendredi à 10h.

