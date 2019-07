Elles font partie des 60 jeunes pensionnaires du camp de basket. Bineta Diatta et Aminata Tal se sont illustrés en faisant des performances individuelles qui les ont valu des distinctions.

Aminata Tal, 17ans, est le MVP de la finale des All Stars Games. Pensionnaire de SLBC, elle a fait une bonne prestation lors du dernier match disputé ce mercredi à Dakar Arena. Un objectif atteint selon elle : « Depuis le début du camp, je faisais de bons matchs mais je savais qu’il manquait quelque chose. Mais hier, toute la nuit j’ai pensé à cette finale et je voulais être la MVP. Cette motivation m’a permis d’avancer. J’ai bien joué et je suis très contente. »

Fière de son trophée, elle le dédie à son club le SLBC. « Aujourd’hui plus que jamais, je suis fière d’être saint louisienne. Ce trophée est un aboutissement à la formation que mon club m’a donné. Le basket, il faut s’entraîner pour être au top. Je veux être pro et mon rêve est de jouer les WNBA ».

De son coté, Bineta Diatta est celle qui a été la plus performante tout au long du camp. La MVP de BWB 2019 a 16 ans et évolue à Seed Project. « C’est un grand camp, une belle expérience pour moi avec tous les entraîneurs ici. A Seed, nous nous entraînons tous les jours et je suis très fière de moi » commente celle qui au passage remporte le trophée du meilleur shooteur à 3 points.

Issue d’une famille de basketteurs, Bineta Diatta est la fille de Astou Ndiaye, championne de la WNBA en 2003. Une inspiration suffisante pour la jeune basketteuse. « Astou Ndiaye c’est mon idole. Je suis chanceuse de l’avoir dans ma vie car elle me montre le bon chemin pour réussir. Je rêve de jouer de jouer dans la WNBA comme elle et un jour l’équipe nationale aussi » commente t’elle sur sa relation avec sa mère qui est coach à l’académie africaine de la NBA.

Astou Ndiaye se réjouit de la performance des jeunes du camp notamment de sa fille à qui elle exhorte de travailler davantage. « C’est son choix, elle a choisi de jouer le basket. Pratiquement depuis qu’elle a 7 ans , je ne la coache plus. Je l’encourage avec tous les autres jeunes de continuer à bosser parce qu’il y’a beaucoup à faire. Ceci n’est qu’un début. Ce camp leur a permis d »exposer leur talent et d’apprendre de leurs entraîneurs et leurs coéquipières. Il faut qu’elles puissent être dans un autre niveau l’année prochaine. Au final, ce qui est intéressant c’est qu’elles puissent représenter l’Afrique comme il faut ».

