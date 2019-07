Après l’Asie, Fatou Diouck rejoint la France. Elle s’est engagé avec le Racing Club de Cannes et évoluera sous les couleurs jaune et bleu.

La capitaine de l’équipe nationale du Sénégal et vice-championne de la V-League (le championnat de Corée) va disputer le championnat français, la ligue A féminine qui compte 14 équipes. Le club français est deux fois vainqueur de la ligue des champions en 2002 et 2003. Champion de France lors de la défunte saison, le RCC est régulièrement sur le podium. Le renfort de Fatou Diouck serait bénéfique. Son agilité et sa puissance seront des atouts majeurs pour le RC CANNES la saison prochaine informe le club sur son site.

La native de Rufisque a fait de belles performances en Asie. Elle avait été sacrée meilleure joueuse du championnat de Corée du sud en 2018 avec l’équipe de Gf Kaltek. Elle a aussi remporté la ligue des champions asiatiques de volleyball avec un club thaïlandais (Supreme Chonburi). C’est une compétition qu’elle a d’ailleurs remporté deux fois.

wiwsport.com