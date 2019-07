Oumou Khaïry Thiam, la star sénégalaise de cette équipe nationale de basket, recalée par le coach Cheikh Sarr, a récemment écrit sur sa page Facebook afin d’apporter son soutien aux Lionnes.

Un message très émotionnel de la joueuse, qui ne disputera malheureusement pas cette grande mèche du basket continental devant son public. «Merci pour vos appels, messages et mots d’encouragements. Certes, je suis déçue de ne pas pouvoir faire partie de cette sélection, mais ce n’est pas la fin du monde… Je souhaite une très bonne chance à mes sœurs pour la suite. Que Dieu et les prières de toute une nation vous accompagnent dans cette reconquête de la coupe d’Afrique Inshallah. Allez chers concitoyens, tous derrières les Lionnes. C’est le Sénégal qui gagne», a posté la joueuse de 29 ans sur sa page Facebook.

Après Warkha Mboup et Lolly Ndiaye, Oumou khairy Thiam et Lycka Sy ont aussi quitté le groupe, hier. Cheikh Sarr et les 15 Lionnes retenues pour la dernière phase continuent la préparation de l’Afrobasket 2019 prévu du 09 au 18 Août prochain.

Merci pour vos appels, messages et mots d’encouragements. Certes, je suis déçue de ne pas pouvoir faire partie de cette… Publiée par Oumou Khairy Thiam sur Dimanche 28 juillet 2019

Wiwsport.com