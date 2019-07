Il ne reste que 37 jours pour le début de la compétition mondiale en Chine (31 août au 15 septembre 2019). Le Sénégal est à la traîne dans la préparation, rien n’a été fait jusqu’ici. Depuis la qualification lors du tournoi d’Abidjan, les lions sont sans sélectionneur. Une situation qui frustre l’ailier Mohamed Faye qui l’a fait savoir dans un entretien avec Stades.

L’équipe nationale est sans sélectionneur depuis la fin des éliminatoires du Mondial en février dernier, Abdou Ndiaye « Adidas » n’étant toujours pas officiellement reconduit. Comment vous vivez cette situation?

On est déçu (il se répète). Là ce n’est pas une affaire de club, c’est la nation. Pour se qualifier au mondial, on a travaillé pendant 15 mois. Une période au cours de laquelle on faisait des sacrifices pour venir et on repartait souvent avec des blessures. Malgré cela, on était déterminé à réussir la mission. Il est arrivé que mon équipe s’oppose à ma participation aux éliminatoires. Et il fallait se battre avec mes dirigeants pour leur faire comprendre que mon pays a besoin de moi. C’était ainsi pendant un peu plus d’un an et au bout, il y’a cette qualification pour la coupe du monde. On se devait de continuer le travail afin d’être prêt au moment d’y aller.

Ce qui n’est apparemment pas le cas?

Les grandes équipes qu’on dit les favorites du Mondial sont en préparation depuis des semaines. Le Sénégal n’en est pas encore là. En tant que joueur, on ne peut qu’être frustré. On se dit que tout ce qui a été fait est réduit à rien. Et, on ne parle pas des affaires de primes ( Ndlr: Jusqu’à présent, les lions n’ont pas reçu leurs primes de qualification pour le mondial)? Je ne vais pas m’éterniser sur cela. Parce qu’on ne vient pas jouer pour l’argent. J’ai fais une quinzaine d’années en l’équipe nationale, donc je connais les réalités. Je viens pour représenter ma nation et je donne tout. Cependant, cette situation est frustrante. Car, en ce moment, on devrait être en regroupement pour les entraînements et pouvoir jouer des matchs test. On ne part pas au mondial pour seulement faire de la figuration. Pour cela, on aurait aimé bien se préparer et y aller dans le dessein de progresser par rapport à l’élite. Actuellement, il n’y a a pas de sélectionneur; On ne comprends pas. C’est quoi le problème? On s’est toujours comporté en lion à chaque compétition. On se donne à 200% et on revient au pays la tête haute. De ce fait, si on voit que les choses ne se déroulent pas comme il se doit, on est perdu.

Vous arrive t’il d’échanger avec les autres lions à ce sujet?

On en discute tous les jours et tous les joueurs sont animés par le même sentiment. Là je parle au nom du groupe.

La sélection nationale aura au maximum un mois de préparation pour le mondial. Es ce suffisant dans l’optique de réussir une participation honorable?

Je suis persuadé que le coach Abdou Ndiaye « Adidas », pourra gérer. Il est capable d’élaborer un bon planning pour qu’on soit pret. Mais, il faudra le mettre dans des conditions favorables. Que les choses se fassent le plus rapidement possible et qu’on se concentre sur les jours de travail qu’on aura.

Le projet de la fédération sénégalaise de basketball avec l’équipe nationale masculine est la reconquête du titre africain en 2021. Croyez vous vraiment que c’est en bonne voie?

L’avenir du basket sénégalais est radieux. Nous avons de bons joueurs dans les meilleurs championnats du monde. Aucun pays n’a plus de talents que le Sénégal. Mais si on continue de fonctionner comme c’est le cas en ce moment, on n’avancera pas. Il faut que de l’autre coté (fédération) une amélioration dans la gestion, l’organisation, à tous les niveaux pour que les résultats suivent.

wiwsport.com