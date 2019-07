Si les performances de l’équipe nationale du Sénégal lors de la dernière campagne en Afrique ont été saluées par bon nombre de sénégalais, Amdy Moustapha Faye, lui pense le travail est suffisant pour espérer décrocher une étoile.

L’ancien coéquipier d’Aliou Cissé reste persuader que le problème de mental nous empêche de grimper les échelons. « Mbaye Niang a marqué toutes sortes de buts en club. Comment se fait-il qu’il n’ait pas réussi à marquer lors de cette Can ? Mbaye Diagne, qui a fait une excellente saison en Turquie, n’a pas marqué. (…) On n’a pas trouvé le milieu de terrain pour alimenter les attaquants. On n’a que des individualités en Afrique. Il n’y a pas de leader, ni sur le terrain ni en dehors. On n’a pas une équipe”, peste, dans le quotidien Stades, l”ancien international.

4 ans de Cissé/10 mois de Belmadi

S’y ajoute qu’on a “un problème de mental” pour battre les grandes équipes. “On parle de trophée mais, tant qu’on ne travaille pas, on n’y arrivera pas. Il faut prendre les 4 ans de Aliou Cissé et prendre en considération les 10 mois de Djamel Belmadi. Qui a su bâtir une équipe et gagner la Coupe d’Afrique”, tranche Amdy Faye.

Que faut-il faire ? “Que ceux qui gèrent le football se réunissent pour trouver des solutions.

wiwsport.com