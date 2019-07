La NBA (www.NBA.com) a annoncé aujourd’hui le nom des 10 garçons et les 10 filles qui représenteront le continent africain dans la seconde édition du Jr. NBA Global Championship, un tournoi de basket-ball pour les meilleurs garçons et filles âgés de 13-14 ans en provenance du monde entier et qui se déroulera du 6 au 11 août au ESPN Wide World of Sports Complex à Walt Disney World, près d’Orlando en Floride.

Les 20 jeunes joueurs représentant huit pays africains ont été sélectionnés par les programmes et les camps Jr. NBA organisés à travers le continent. Bahati Mgunda (Tanzanie) et Samba Fall (Sénégal) ont été choisis pour entrainer respectivement l’équipe féminine et l’équipe masculine.

*Equipe feminine africaine Shaza Ayman (Egypt)

Badmus Mistura Bisola (Nigeria)

Fatou Cisse (Senegal)

Jana Ehab (Egypt)

Merit Atebe Innocent (Nigeria)

Sandrine Kamgain (Cameroon)

Ndeye Ndiaye (Senegal)

Aisha Nhantumbo (Mozambique)

Leslie Catherine Njukoua (Cameroon)

Kadidia Traore (Mali) *Equipe masculine africaine Hassan Amer (Egypt)

Badara Aliou Diakite (Mali)

Khadim Rassoul Diongue (Senegal)

Seydina Limamoulaye Faye (Senegal)

Mohamed Fofana (Guinea)

Dieu Merci Bolisomi Ilonga (DRC)

Ngeleka Kabeya (DRC)

Said Nkene F. Michel (Cameroon)

Marouf Moumine (Cameroon)

Emmanuel Owonibi (Nigeria)

Lors de la première édition l’année dernière, l’équipe masculine d’Afrique et du Moyen-Orient a remporté la division internationale avant de perdre en finale du championnat mondial, face à l’équipe du centre des Etats-Unis, finissant donc vice-champion du tournoi. Marouf Moumine (Cameroun), qui sera de nouveau présent avec l’équipe masculine africaine, avait reçu l’an dernier, le Determination Award (le Prix de la Détermination). Il est maintenant membre de la NBA Academy Africa de Saly au Sénégal. Il rejoint Said Nkene F. Michel (Cameroun), seuls joueurs à faire leur deuxième apparition. Sandrine Kagmain (Cameroun) et Kadidia Traore (Mali) feront leur deuxième apparition au Jr. Global Championship après avoir participer lors de la première édition, au sein de l’équipe d’Afrique et du Moyen-Orient.

Le Jr. NBA Global Championship réunira les championnats féminin et masculin, divisés en deux compétitions : la division américaine et la division internationale, qui commenceront par une phase de poule et continueront par une phase à élimination directe. Les vainqueurs de la division américaine affronteront ceux de la division internationale dans une finale mondiale le 11 Août. Durant la semaine, les 32 équipes participeront à des activités sélectionnées pour mettre l’accent sur les valeurs fondamentales du programme Jr. NBA, et pour fournir aux joueurs des possibilités de développement et des souvenirs mémorables sur le terrain, y compris des ateliers de vie quotidienne, des visites du parc Disney ainsi qu’un projet de travail communautaire.

