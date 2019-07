Zinedine Zidane a posté un message émouvant suite au sacre de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des nations, renseigne la presse locale.

La star mondiale a félicité le peuple algérien tout en ayant une pensée pour son frère aîné décédé récemment. « Mon grand frère Farid doit être fier. Félicitations à l’équipe d’Algérie. La victoire de tout un peuple. One, two, three, viva l’Algérie. Je vais continuer à faire briller son étoile tous les jours de ma vie », a écrit le coach du Real Madrid.

Zinedine Zidane avait adressé un message d’encouragement à l’équipe d’Algérie, le 24 juin dernier, tout en apportant son soutien au mouvement populaire. «On a envie de voir l’Algérie bien jouer pour le peuple, descendu dignement dans la rue», avait affirmé la légende du football, en marge d’un tournoi sportif. Tout en encourageant l’équipe nationale qui avait enregistré un bon résultat lors de sa première rencontre face au Onze kenyan.

L’enfant de Béjaïa est resté fidèle à son peuple à qui il voue respect et loyauté. Sa voix a sans doute pesé dans la prestation historique des Verts en Egypte où le drapeau tricolore a dominé le tournoi de bout en bout.

Wiwsport.com