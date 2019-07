L’équipe nationale du Sénégal vient de décrocher son ticket pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football en s’imposant devant la Tunisie (1-0) ce soir au Caire. Une victoire arrachée dans la douleur, au cours des prolongations sur un but contre son camp de Bronn (101′).

Les joueurs sénégalais ont manqué un peu d’agressivité dans le jeu. Un jeu décousu qui a desservi Krépin Diatta, titularisé cet après-midi à la place de Diao Baldé Keïta et d’Ismaïla Sarr. Le Sénégal a manqué de présence dans la surface adverse, Mbaye Niang, l’attaquant est souvent loin des 18 mètres. En plus de cela, l’attaquant de Rennes a manqué de réussite dans une multitudes d’opportunités. Titularisé depuis le début de la compétition, Mbaye Niang n’a vraiment pas imposé son empreinte dans les matchs.

Une lenteur dans les transitions de jeu des Lions a tapé dans l’oeil tout au long du match, avec beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain. Gana Guèye, habituel patron de l’entre-jeu des Lions, n’était pas dans son jour cet après-midi. Le milieu de terrain d’Everton a raté beaucoup d’actions et sa fin de match ne va pas l’aider à rendre une copie moyenne. Et avec la menace de suspension qui pèse sur lui, Badou Ndiaye n’a pas été présent dans les duels, et manquait nettement d’intensité. Bien qu’il était le seul à freiner les quelques tentatives de contre des Aigles de Carthage.

Les deux faits de match restent les deux penalties ratés de part et d’autre. Après celui arrêté par Alfred Gomis élu « Homme du Match », Henri Saivet manquait quelques minutes plus tard le sien devant Hassen. Le scénario du match devenait ainsi indécis après ces deux gros faits de match. Le sort du Sénégal se dessinait de plus en plus aux prolongations, puisque les deux formations s’en remettaient au calcul.

Se montrant prudents en début des prolongations où l’état physique des joueurs sénégalais suscitait des interrogations, mais l’abnégation des hommes d’Aliou Cissé allait certainement remplir le gap. Les Lions vont alors pousser davantage et forcer l’adversaire à la faute. Sur un coup de pied arrêté de Henri Saivet, les poulains d’Aliou Cissé vont pousser le gardien de but tunisien à faire une faute de main et renvoyer la balle sur la tête de Bronn qui le pousse dans ses propres cages. Le Sénégal ouvre ainsi le score et essaie de conserver son avantage à une vingtaine de minutes de la fin des prolongations.

SENEGAL TAKE THE LEAD IN EXTRA TIME 🇸🇳 A set-piece sees the Tunisian goalkeeper punch the ball into his own player with the ball rebounding into the net, a horrible moment for the Tunisians. We have one more half of extra time remaining, 1-0 to Senegal.#AFCON2019 pic.twitter.com/kuQ8pOyJZW — SuperSport ⚽️🏆 (@SuperSportTV) July 14, 2019

On notera surtout le mental des joueurs d’Aliou Cissé, qui leur aura servi tout au long de cette phase à élimination directe où leurs matchs ont été serrés. Une grande marge de progression pour ceux à qui on reprochait une faiblesse sur ce plan.

Qualifié en finale, le Sénégal devra retrouver très vite son efficacité avant la date pour espérer soulever le trophée continental qui lui échappe depuis toujours. Car depuis le début de la CAN, seul les trois réalisations de Sadio Mané (avec 1 penalty), donne du crédit à l’attaque d’Aliou Cissé. Décevant dans ses phases de jeu, le trio de Cissé est loin de la réussite jusque là.

Voici les notes du match des Lions face à la Tunisie

Alfred Gomis 7

Kalidou Koulibaly 6

Cheikhou Kouyaté 5

Sabaly 6

Gassama 4

Gana Guèye 4

Badou Ndiaye 5

Henri Saivet 6

Krépin Diatta 4

Sadio Mané 5

Mbaye Niang 4

wiwsport.com