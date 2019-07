C’est fait, la malédiction est brisée ! Le Sénégal jouera belle bien la grande finale de la joute continentale édition 2019 ce vendredi contre le vainqueur de la rencontre Algérie-Nigeria.

L’équipe nationale du Sénégal s’est qualifiée en finale de la Coupe d’Afrique des Nations cet après midi devant la Tunisie d’Alain Giresse au bout des prolongations. Après un match âprement disputé avec deux penaltys ratés et un but contre son camp du défenseur tunisien Bronn, le Sénégal finit par battre la Tunisie sur la plus petite des marques (1-0).

L’histoire retiendra, après 17 ans d’attente, de déception, d’espoir, Aliou Cissé réussit à hisser l’équipe nationale du Sénégal en finale pour la deuxième fois de son histoire après 2002.

Un match à haute tension

Les coéquipiers de Sadio Mané Sénégal manquaient de lucidité devant la défense tunisienne bien regroupée derrière. Après une première mi-temps où les équipes se sont quittées sur un nul et vierge, les Aigles de Carthage ont commencé à sortir les griffes devant une équipe sénégalaise en difficulté. Les Tunisiens imprévisibles qui auraient pu prendre l’avantage grâce à un penalty, stoppé par le portier Sénégalais.

#AFCON2019 – FULL TIME: Senegal 0-0 Tunisia Both nations had their penalties saved in the second half with extra time now needed to separate the teams. pic.twitter.com/061Gx9YlTe — SuperSport ⚽️🏆 (@SuperSportTV) July 14, 2019

Conscient de la montée en puissance de l’équipe adverse, le Sénégal réagit avec des attaques placées. A la 79′, Ismaila Sarr est fauché dans la surface tunisienne. Les Sénégalais eux aussi, obtiennent un penalty. Saivet lui aussi tire mollement et le gardien tunisien n’a aucune difficulté de stopper le ballon. On se rend coup sur coup jusqu’à la prolongation, après 90 minutes de jeu.

A dramatic few minutes in the #AFCON2019 semi-final has seen both Tunisia and Senegal awarded penalties…but the goalkeepers on either side deny both nations from taking the lead. Are we headed for extra time? pic.twitter.com/2mYuSzluCG — SuperSport ⚽️🏆 (@SuperSportTV) July 14, 2019

Il fallait attendre à la 100e minute de jeu pour assister a un véritable coup de tonnerre coté tunisien. Sur un coup franc bien exécuté par Henry Saivet, le ballon retombe sur le dos d’un Tunisien et termine sa course au fond des filets. (1-0) pour le Sénégal.

SENEGAL TAKE THE LEAD IN EXTRA TIME 🇸🇳 A set-piece sees the Tunisian goalkeeper punch the ball into his own player with the ball rebounding into the net, a horrible moment for the Tunisians. We have one more half of extra time remaining, 1-0 to Senegal.#AFCON2019 pic.twitter.com/kuQ8pOyJZW — SuperSport ⚽️🏆 (@SuperSportTV) July 14, 2019

Puis, confusion sur une main collée ou décollée de Gana Gueye qui aurait pu coûter cher au Sénégal sa place en finale. Cependant, l’arbitre central Tessema indique d’abord le point de pénalty avant d’être rappelé par le VAR. Il va finalement annulé le penalty.

Le Sénégal s’impose donc 1-0 et se qualifie pour la finale après 2002.

wiwsport.com