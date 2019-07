Remplaçant du gardien de but rémois, Edouard Mendy depuis le troisième match de groupe, Alfred Gomis est en train de rassurer sa troupe dans cette phase finale de la CAN Egypte 2019.

La critique avait été un peu acerbe à son égard lorsqu’il avait fait cette bourde face au Bénin en 1/4 de finale. Mais depuis son entrée dans la compétition aux cages des Lions face au Kenya, Alfred Gomis a assuré son rôle de dernier rempart. Après avoir effectué des arrêts décisifs lors du tour précédent face au Bénin et à l’Ouganda, le portier de Spal en Serie A italienne a maintenu le Sénégal dans le match de la demi-finale face à la Tunisie alors que les Aigles de Carthage avaient bénéficié d’un penalty sur une faute de Kalidou Koulibaly. Mais très impérial, Gomis a arrêté net le tir de Sassi.

#AFCON2019 – FULL TIME: Senegal 0-0 Tunisia Both nations had their penalties saved in the second half with extra time now needed to separate the teams. pic.twitter.com/061Gx9YlTe — SuperSport ⚽️🏆 (@SuperSportTV) July 14, 2019

Du haut de son mètre 96, Alfred n’est pas ce portier aux allures de vedette qui se fait remarquer ou défraie la chronique, non ! Il est timide mais très serein dans ses cages. Avec zéro but encaissé en 4 matchs, Alfred Gomis est bien candidat pour le Gant d’Or de cette compétition puisqu’il sera en finale le 19 juillet prochain.

S’exprimant sur sa grande prestation de ce dimanche, Alfred Gomis a fait montre d’humilité comme d’habitude. Il considère que le plus grand rêve est loin d’être réalisé et il fallait garder le calme et écrire une belle page de l’histoire. « C’est une grande émotion. Je suis très content. On a l’occasion d’écrire l’histoire pour nous et pour tout le peuple sénégalais qui le mérite. On a joué un très grand match. Maintenant, on va rester calme car il reste un match plus important encore », a-t-il déclaré en conférence de presse. « C’est le travail à l’entraînement ! Il faut être toujours prêt », ajoute-t-il.

Âgé de 25 ans, le natif de Ziguinchor sera désormais plus que sollicité, surtout que le gendarme de la charnière centrale sénégalaise, Kalidou Koulibaly sera absent pour la finale, sous peine d’une suspension. Les Lions du Sénégal joueront la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations, 17 ans après et feront face au vainqueur de l’autre demi-finale Algérie / Nigeria.

wiwsport.com