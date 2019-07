La surprenante équipe de Madagascar défie la Tunisie, ce jeudi, en quart de finale de cette CAN Egypte 2019. Véritable coup de cœur de cette compétition pour sa première participation, Madagascar va-t-elle continuer d’épater ?

Quarts de finalistes pour leur première participation à la compétition, les « Barea » rêvent de créer une nouvelle surprise en éliminant la Tunisie ce jeudi soir, et « aller le plus loin possible », selon les termes de leur entraîneur français Nicolas Dupuis. Les Malgaches veulent poursuivre leur parcours historique et s’envoler vers le dernier carré.

De son côté, Alain Giresse, le coach de la formation tunisienne, s’est notamment inquiété avant la rencontre de la capacité de récupération de ses joueurs, qui ont disputé une prolongation au tour précédent. « Nous avons disputé un match difficile contre le Ghana pendant 120 minutes, puis nous n’avions que deux jours de repos, a-t-il rappelé. Nous ferons de notre mieux en dépit de la fatigue. Ce sera un match très difficile face à une équipe qui joue avec beaucoup d’enthousiasme ». Verdict jeudi soir au coup de sifflet final aux alentours de 23h, voire un peu plus tard en cas de prolongation.

Le coup d’envoi de ce match sera donné à 19h, ce jeudi 11 juillet 2019, depuis le Stade de l’Académie militaire du Caire (Egypte). Le vainqueur de cette rencontre rejouera ensuite dimanche à 16h, en demi-finale de cette Coupe d’Afrique des nations de football, face au Sénégal.

Les compositions probables des deux équipes d’après linternaute

Madagascar : Adrien – Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris – Anicet – Amada, Nomenjanahary, Raveloson – Andriatsima, Andrea Carolus

Tunisie : Hassen – Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi – Aouadhi, Skhiri – Khazri, Msakni, Sliti – Khenissi

