Au Caire, en plus de certains matchs de la CAN de football qui y ont lieu notamment celui des lions, se déroule actuellement la coupe d’Afrique des nations féminine de Volleyball.

Logé dans la poule A avec l’Egypte et le Maroc, le Sénégal a perdu son premier match dans cette compétition face au pays organisateur. Les lionnes n’ont pas réussi leur entrée en lice face au triple champion de cette coupe qu’est l’Egypte avec 3 set à 0 (25/15, 25/21, 25/19). Cette affiche est le remake de la rencontre pour la 3e place lors de la précédente édition, en 2017. L’Egypte s’était défait du Sénégal.

La can qui a démarré ce mardi 9 juillet va se poursuivre jusqu’au 14 juillet au complexe olympique 5 octobre du Caire. Rappelons que sept nations font partie de la compétition. En plus des équipes de la poule A, le Cameroun (champion en titre), le Kenya, le Botswana et l’Algérie logent dans la poule B.

Le ministre des sports Matar Ba qui se trouve actuellement au Caire a assisté à la cérémonie officielle.

