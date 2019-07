Il a vu grandir le milieu de terrain sénégalais le plus constant de cette équipe nationale du Sénégal. C’est à l’institut Diambars que Gana Gueye a fait sa formation depuis l’âge de 13 ans. Le pensionnaire d’Everton a quitté Diambars pour aller en Lille et poursuivre sa carrière.

Aujourd’hui, il fait partie des joueurs sénégalais les plus prolifiques en Europe. Deux fois homme du match dans cette coupe d’Afrique des Nations, Gana est un titulaire indiscutable dans l’entrejeu sénégalais.

Après la belle victoire du Sénégal face au Bénin, Saer Seck, le président de Diambars a réagit au micro de wiwsport.com. Après avoir exprimé sa satisfaction, le président de la ligue sénégalaise de football professionnel avance que le talent a fait la différence ce soir.

« C’est une grosse satisfaction mais on garde notre sérénité. L’objectif ce n’est pas de s’arrêter en si bon chemin. On va fêter rapidement et se reconcentrer pour aller jusqu’au bout. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on a eu la possession et on les a fait courir. On aurait mérité plus qu’un but dans ce match, mais le talent a fait la différence. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de Diambars, même si Gana en est un produit. C’est la victoire du collectif et tous les joueurs ont apporté leur partition »

Saer Seck a fait une révélation émouvante sur le but inscrit par Idrissa Gana Gueye ce mercredi au stade 30 juin du Caire. Le président de Diambars qui a vu grandir le joueur sénégalais explique le même scénario qu’avait vécu le milieu de terrain sénégalais en 2004.

« J’ai rappelé à Gana Gueye tout de suite quand il avait 14 ans, un match que nous avons joué en amical à Léopold Senghor contre Niary Tally, où lui en tant que dernier défenseur, le joueur de Niary Tally a marqué exactement le but qu’il marque aujourd’hui contre le Bénin. Donc ça fait beaucoup de souvenir. C’était en 2004, et cela nous ramène beaucoup de souvenir. C’est une satisfaction de voir Gana marquer mais au delà de Gana ce qui est important, c’est le Sénégal, une équipe qui gagne ensemble quelque soit les individualités ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)