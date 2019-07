Il a fait un bon match ce soir face au Bénin. Lamine Gassama n’est pas ressorti depuis qu’il a occupé le flanc droit de cette équipe nationale du Sénégal dans ce tournoi. Le Sénégal s’est qualifié en demi-finale de cette coupe d’Afrique des Nations.

Lamine Gassama est revenu au micro de wiwsport.com sur cette belle victoire qui qualifie le Sénégal en demi-finale de coupe d’Afrique 13 ans après. L’arrière droit des lions s’est prononcé sur le prochain adversaire du Sénégal mais aussi l’état d’esprit du groupe.

La victoire

« C’est une très bonne chose de se qualifier en demi-finale. Tout le monde est content. La dernière fois que le Sénégal s’est qualifié en demie, c’était en 2006. On avait à cœur de gagner ce match, pour essayer de faire partie de l’histoire du football sénégalais. On a fait un gros match contre le Bénin. Maintenant, il faudra se remobiliser, récupérer et continuer à bien travailler. »

Prochain adversaire du Sénégal en demi-finale

« Honnêtement, on ne fait pas de calcul sur l’adversaire en demi-finale. On se focalise sur nous. On va suivre tactiquement ce quart de finale de notre prochain adversaire. On n’a pas de préférence, j’espère qu’ils réaliseront un grand match. Nous on va continuer à se focaliser sur nous et préparer le prochain match. »

L’état d’esprit du groupe

« Il y a un bon état d’esprit dans le groupe. Tout le monde bosse bien pour pouvoir avoir du temps de jeu. C’est une bonne chose de retrouver une place de titulaire. Mais on est 23 joueurs concentrés et qui peuvent jouer à tout moment. Donc, c’est une bonne chose d’avoir un groupe concerné. »

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)