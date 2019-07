Après une victoire face à l’Ouganda en 8e de finale, le Sénégal a battu ce soir le Bénin et se qualifie directement en demi-finale.

Les lions ont dominé la rencontre du début à la fin. Le Sénégal a finalement inscrit le but de la victoire en deuxième période. Servi par Sadio Mané, Idrissa Gueye, d’une frappe croisée imparable (70e), a envoyé son équipe en demi-finale pour la première fois depuis 2006.

Après la rencontre, le leader technique de cette équipe du Sénégal a réagit au micro de wiwsport.com. Sadio estime que le Sénégal méritait de gagner ce soir. Le joueur de Liverpool confie aussi qu’ils feront leur possible pour aller en finale et fêter la victoire au Sénégal.

« On s’est concentré du début à la fin. On n’a pas été crispé et je pense qu’on s’est aussi créé pas mal d’occasions et finalement on a marqué un but et je pense qu’on méritait de gagner ce soir. On va préparer comme on le faisait, bien jouer, aller en finale et aller fêter cela au Sénégal ».

Sadio Mané : «Dieul Coupe bi dém Sénégal fêter ko. » 🇸🇳 pic.twitter.com/C31he4bJDL — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 10, 2019

Grand favori, d’autant que l’Egypte, le Cameroun et le Maroc ont tous été sortis, le Sénégal continue d’avancer dans un tournoi qui s’est montré imprévisible. Pour une place en finale, les Lions joueront ce dimanche 16h00 Gmt, Madagascar ou la Tunisie qui s’affrontent jeudi.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)