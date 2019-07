Il est resté constant depuis le début de la compétition. Pape Alioune Ndiaye a pour le moment participé à tous les matches du Sénégal dans cette phase finale de coupe d’Afrique.

Le Sénégal vient de se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2019 et le milieu de terrain sénégalais exprime au micro au micro de wiwsport.com sa satisfaction. PAN confie aussi qu’ils ont fait preuve de courage pour pouvoir battre le Bénin et se qualifier en demi-finale.

« Je suis très content. Ce n’était pas facile mais on a fait preuve de courage et on a réussi à gagner ce match donc on est très content. On était sûr de nos propres forces. On savait le but aller arriver d’un moment à un autre. Il fallait juste continuer à essayer, à être concentrés et surtout être précis. C’est ce que le coach nous a demandés et on a réussi à faire sauter le verrou en deuxième période.

Le Sénégal a joué un match très difficile ce soir. Les lions avaient par moment du mal à déstabiliser le système mis en place par l’équipe du Bénin. Pape Alioune Ndiaye explique qu’ils sont restés concentrés pour pouvoir faire la différence.

« Je pense qu’on est resté focus sur nous. On savait que d’un moment à l’autre on pouvait faire la différence donc on a pas arrêté d’essayer, on les a beaucoup déstabilisé et on a pu marquer ce but qui nous a libéré donc chapeau à toute l’équipe ».

Par rapport au prochain match du Sénégal en demi-finale, il avance: « Je pense que cela va être difficile. Il faut rester concentrer et continuer à travailler. Je pense qu’aujourd’hui c’est une victoire qui nous fat du bien mais il faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler. Plus les matches avancent, plus c’est difficile. On a un gros mental dans cette équipe. Je crois qu’on fait preuve de beaucoup de bravoure et de mental. Et finalement, on a eu gain de cause en marquant ce but ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)