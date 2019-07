La Nba et la Fiba ont désigné le Senegal pour abriter à partir du 28 juillet prochain la 17ème édition du camp des meilleurs jeunes africains ’’Basketball without borders’’ (basketball sans frontières) nous révèle APS, visité par wiwsport.com

Il s’agit de la deuxième édition qui se tiendra en terre sénégalaise après celle de 2010 qui a vu le Senegal succéder à l’Afrique du Sud, hôte habituel de cette manifestation. L’évènement se déroulera du 28 au 31juillet. Le camp ’’basketball Without Borders’’ se veut le creuset de retrouvailles des meilleurs talents africains dont certains rejoignent plus tard la Nba, le championnat de basket américain après un passage en championnat universitaire.

Des joueurs comme le Sénégalais Gorgui Sy Dieng, les Camerounais Pascal Siakam champion Nba 2019 et Joël Embiid, deux fois nominé aux All Stars Game, sont passés par ce camp avant de s’ouvrir un destin de basketteur professionnel aux États Unis.

Initiative de la Nba en collaboration avec la Fiba, le BWB marque par son retour au Sénégal ’’la reconnaissance de la profonde culture du basket-ball dans le pays’’, a déclaré, dans un communiqué, le Directeur Général de la NBA Afrique et Président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall.

’’Le camp de cet été sera un tremplin pour les jeunes stars les plus brillantes du continent, afin qu’ils se développent en tant que joueurs et apprennent les compétences essentielles qu’ils garderont en eux tout au long de leur vie’’, a t-il dit. En plus du programme sportif, le BWB permet aux pensionnaires d’être sensibilisés sur des problématiques d’éducation et de solidarité.

Pour le directeur exécutif de Fiba Afrique, l’initiative permettra aux meilleurs jeunes de pouvoir plus tard intégrer la basketball African League (Ligue Africaine de basketball), un projet entre la Nba et la Fiba qui va démarrer en 2020.’’J’espère que certains participants du camp BWB joueront un jour dans la toute récente Basketball Africa League, et bénéficieront de cette fantastique opportunité pour démontrer leur talent au sein de cette ligue continentale’’, a dit le patron du basketball africain.

Le Sénégal, seul pays à abriter l’événement en dehors de l’Afrique du Sud (14 éditions) et de l’Angola (1 édition) s’apprête selon son président de fédération à ’’présenter la Dakar Arena, notre salle dernier cri’’ au reste du continent.Plus de soixante jeunes basketteurs de moins de 17 ans garçons et filles prendront part a cet événement qui s’est déjà tenu dans 30 pays. Plus de 1100 joueurs africains ont déjà participé à ce programme de développement du basketball.

