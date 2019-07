L’ancien sociétaire de Dakar Sacré Coeur pourrait changer de club lors de ce mercato d’été. Famara Diedhiou est actuellement courtisé par deux clubs anglais.

Depuis 2017, Famara Diedhiou évolue à Bristol City (deuxième division anglaise). En contrat jusqu’en 2021, l’attaquant pourrait changer de club. Il serait notamment courtisé par les clubs de la deuxième division, fraîchement relégués.

En effet, le site anglais Getfrenchfootballnews nous informe que Cardiff City et Huddersfield Town (relégués en deuxième division anglaise) discutent activement de la possible signature de l’attaquant de Bristol City Famara Diedhiou. Lors de la défunte saison, il a disputé 41 matches et inscrit 13 buts en plus de deux passes décisives.

Les offres proposées au joueur qui s’illustre dans les duels aériens grâce à sa taille (1,92 et sa force de frappe du pied droit, sont d’une valeur de 8 à 10 millions de livres.

La même source rapportée par wiwsport nous informe que West Bromwich Albion s’intéresse également à l’ancien sociétaire d’Angers. Des équipes turques sont aussi sur la liste des prétendants.

wiwsport.com