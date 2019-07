Pour son troisième match de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, le Sénégal s’est incliné encore, contre le Canada cette fois-ci. Dominés lors des trois matchs de poule mais qualifiés au tour suivant par la différence de buts, les Lionceaux ont été éliminés ce soir face aux Nord-Américains sur le score de 79 à 90.

Pourtant, les poulains de Madiène Fall ont su résister à la pression du Canada en faisant valoir leur arguments, à l’image de Biram Faye, auteur de 30 points et 15 rebonds dans le match (le meilleur sénégalais). Mais l’adresse a un peu fait défaut aux Lionceaux ce soir : 45% contre 43% pour le Sénégal sur les 2 points et 45% contre 19% pour le Canada sur les tirs à 3 points.

Madiène Fall et ses poulains devront attendre ce vendredi à 18H45 GMT pour jouer leur match de classement face à la Grèce.

