En trois confrontations entre les lions de la Teranga et le Kenya en phase finale de la Coupe d’Afrique, le Sénégal n’a jamais perdu.

Mieux encore, les lions comptabilisent deux victoires contre un match nul face aux Kényans.

Date Lieu Match Score Compétition 3 mars 1990 Annaba Sénégal – Kenya 0-0 CAN 1990 ( 1er tour) 16 janvier 1992 Dakar Sénégal – Kenya 3-0 CAN 1992 ( 1er tour) 30 janvier 2004 Bizerte Sénégal – Kenya 3-0 CAN 2004 ( 1er tour)

La première conformation entre les deux nations remonte à la CAN-1990 à Annaba en Algérie. Ce jour- là, les deux équipes avaient fait match nul et vierge à l’issue de 90 minutes de jeu. Deux ans plus tard, lors de la Can 1992 à Dakar. Pour la deuxième sortie du Sénégal, les coéquipiers de Jules Francois Bocandé, devant 50.000 spectateurs, s’imposent devant les Harambee Stars du Kenya sur le score de 3 buts à 0. Notamment avec les buts de Sané, Bocandé et Victor Diagne.

Les deux équipes se sont croisées 12 ans après en Tunisie à Bizerte (CAN-2004) en phase des poules. Les protégés Mamadou Niang avaient pris le dessus sur le même score qu’en 1992, c’est a dire 3 but à 0. L’attaquant marseillais avait signé un doublé (3eme, 30eme) et l’autre but du Sénégal avait été inscrit par Pape Bouba-Diop (18eme).

La suprématie sénégalaise ne s’arrête pas uniquement en Coupe d’Afrique des Nations, puisque même en match amical les lions prennent le dessus. L’unique rencontre amicale entre les deux nations avait tourné à l’avantage de l’équipe du Sénégal qui s’est imposée par 1-0. Papiss Demba Cissé avait inscrit le seul but du match à la 63ème minute.

Pour cette quatrième confrontation prévue demain lundi à partir de 19h 00 GMT, Lions et Harambee Stars respectivement classés deuxième et troisième de la poule C ont tous les deux besoin d’une victoire pour espérer continuer l’aventure de cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. En cas de match nul les deux équipes pourront également passer au tour suivant.

wiwsport.com