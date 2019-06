Ce dimanche 30 juin 2019, débute la dernière journée des phases de poules avec 4 matchs au programme dans les groupes A et B. L’Egypte et le Nigéria, qui ont déjà validé leurs tickets, seront à l’affiche notamment.

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) entame les derniers matchs de poules avec les troisièmes journées des groupes A et B. A 16 heures, c’est le groupe B qui ouvre le bal avec en simultané Burundi/guinée et Madagascar/Nigéria. A 19 Heures, le groupe A sera à l’honneur avec Ouganda/Egypte et Zimbabwe/RDC.

Ce samedi 29 juin, aucun but n’a été enregistré dans les trois rencontres qui ont eu lieu. Dans le groupe E, l’Angola et la Mauritanie se sont quittés sur un score vierge, au terme d’un match fermé. Dans le temps additionnel, un but de Geraldo a été refusé pour une position de hors-jeu. Même résultat pour les matchs Cameroun – Ghana et Bénin – Guinée, qui se sont aussi conclus par des nuls.

