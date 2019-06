Les sénégalais n’ont décidément pas encore digéré la défaite face à l’Algérie. Du plus petit au plus connaisseur, les supporters ont fait l’autopsie du revers de l’équipe d’Aliou Cissé qui a selon la plupart manqué de caractère et d’engagement. Comme d’habitude, le public sénégalais, dans sa quasi totalité a fustigé les choix du sélectionneur national.