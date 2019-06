Il ne serait peut-être pas excessif de dire que Djamel Belmadi a donné une belle leçon tactique à Aliou Cissé lors de leur face-à-face de jeudi, pour le compte de la deuxième journée du groupe C, dans la CAN Egypte 2019. C’est pourtant ce que semble noter à l’unanimité, les observateurs du football.

L’équipe nationale du Sénégal a séduit lors de son match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 face à la Tanzanie, en s’imposant avec manière sur le score de deux buts à zéro. Mais c’était sans vouloir vexer face à un outsider de la CAN, qui plus est un petit poucet comparé à la formation d’Aliou Cissé. Garnie de grands noms du football africain, l’équipe du Sénégal est aujourd’hui la sélection la plus étoilée de la compétition, mais certainement la plus dépendante de ses individualités, à l’image de Gana Guèye, de Sadio Mané ou d’Ismaïla Sarr. La formation d’Aliou Cissé n’est pas encore cette équipe qui a réussi à faire de ses potentiels un collectif fort et imbattable face à n’importe quelle équipe. Jeudi, pour sa deuxième sortie de la CAN 2019, le Sénégal a raté son premier vrai test, face à l’Algérie. Pourtant, malgré la piètre prestation face aux Fennecs, « les Lions doivent jouer, l’équipe a les éléments pour« , a affirmé El Hadji Diouf au lendemain de ce match (APS).

Ayant opté pour un 4-3-3 offensif lors du match contre la Tanzanie, Aliou Cissé a semblé douter de l’efficacité de son système face à l’Algérie. Certes occasionné par le forfait de Gana Guèye, mais il pouvait faire jouer Henri Saivet s’il voulait vraiment donner un air offensif à sa formation. Plutôt féru de la combativité et de la puissance, il n’a pas jugé opportun de faire démarrer le milieu de terrain de Bursaspor. Affichant à un moment donné de la rencontre une disposition en 4-4-2, l’équipe du Sénégal se retrouvée perdue dans son jeu puisqu’elle avait la possession du ballon mais en faisait une mauvaise gestion. Donc le mal s’avérait clair, la formation manquait de maîtrise technique. Plus flagrant, les multiples coups de pieds arrêtés obtenus n’ont servi à rien aux Lions de Cissé, faute de tireur confirmé.

Pour ne pas remettre en cause la sélection d’Aliou Cissé, on pourra questionner alors les choix qui pourraient s’offrir à lui en cas d’alternative. Ramener une dose technique de plus au milieu de terrain, permettrait à son équipe de souffler plus et d’assurer la maîtrise du ballon et la production de jeu, avec de la créativité dans l’entre-jeu. On pense notamment au profil de Henri Saivet, qui procurerait un bénéfice sur les coups de pieds arrêtés (un secteur où les Lions pèchent gravement). Si la maîtrise technique est retrouvée au milieu de terrain, les attaquants pourront être le plus souvent touchés et Cissé pourra exploiter tout le potentiel dont il dispose à travers ses profils. La vitesse de Mané et de Sarr, la percussion de Baldé et la puissance de Mbaye Niang entre les défenseurs adverses.

Dès l’entame de la rencontre, une belle mise en place de la stratégie de Djamel Belmadi a étouffé l’équipe sénégalaise. Avec une option de jeu plutôt défensive avec Alfred Ndiaye et Badou Ndiaye au milieu de terrain en soutien à Krépin Diatta, Cissé n’était pas décidé à tenir le ballon, mais plutôt à se livrer au combat. Mais c’était aussi la stratégie de l’équipe adverse mais à travers un pressing haut et très intelligent sur le bloc sénégalais. Préférant procéder par des contres, les Fennecs ont muselé tout ce qui pouvait constituer un atout pour l’équipe d’Aliou Cissé. De Koulibaly à Sadio Mané en passant par Badou Ndiaye et Krépin Diatta. « Les Algériens ont joué très haut. Ils ont empêché les Sénégalais de jouer. Dès que le ballon est sur les côtés, ils ont déclenché un pressing de façon intelligente. Sur le plan tactique, l’Equipe nationale algérienne a été meilleure. Parce qu’elle a posé des problèmes aux Sénégalais dans leurs 30 derniers mètres, en faisant le pressing. Ça ne leur a jamais permis de développer leur football« , disait Claude Leroy, consultant de Canal+, après le match de jeudi soir.

Face à cette situation qui risque de se répéter plus souvent dans ce tournoi si le Sénégal arrivait à survivre dans la compétition, Aliou Cissé doit se munir d’une autre stratégie de jeu. Si opter pour la touche technique avec les hommes choisis, il pourrait composer avec des joueurs qui pourront gagner des duels aériens par le biais des balles longues et le jeu aérien. Ce qui ne semble pas être possible pour le sélectionneur des Lions, puisqu’il n’y a pas de joueurs forts sur les balles aériennes. Ou bien, revigorer les flancs avec des latéraux plus présents sur les phases offensives, pour libérer les excentrés et faire des centres. Pour ça, le pied gauche de Saliou Ciss pourrait être une option tactique, avec l’avantage du poste de prédilection. Sur le côté droit, Lamine Gassama ou le retour de Sabaly pourrait apporter plus de danger, que le jeune Moussa Wagué, moins présent et qui manque apparemment de rythme dans ce tournoi.

Encore, les latéraux qui auraient dû proposer quelque chose pour offrir une alternative au collectif n’ont pas vraiment montrer leur apport dans le match. Moussa Wagué mis en difficulté sur son aile, n’a pas été en mesure de servir d’appui à Diao Baldé Keïta, lui, plus concentré à l’assister en retour défensivement. De l’autre côté, Sabaly, soucieux de laisser libre champ au stratège algérien, Riyad Mahrez, n’a pas été aussi fringant que d’habitude. Se montrant plus visibles sur l’obtention de fautes par l’arbitre, les Lions n’ont jamais pu exploiter quelque chose de toute la rencontre. « Le Sénégal a été dominé sur tous les plans », lâchait Diomansy Kamara dans sa réaction d’après-match. « L’Algérie était plus forte que nous. Il faut les applaudir et nous remettre en question et regarder comment rectifier le tir pour les prochains matchs« , affirme Diomansy Kamara après le match.

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur algérien jouait à ironiser sur le onze de départ de son homologue sénégalais, Aliou Cissé. Mais pourtant c’était sans apercevoir que Belmadi avec peut-être une longueur d’avance sur son adversaire. Avec la peine que les Fennecs ont causé aux Lions, on pouvait nettement voir l’étude que l’Algérie avait faite sur la formation d’Aliou Cissé, et ce n’est pas Belmadi qui nous dira le contraire.

« Tactiquement, c’était très intéressant et les joueurs ont su appliquer mes consignes« , a affirmé le technicien algérien au sortir de son choc. Lors du match contre le Sénégal, Djamel Belmadi a bien évidemment pris le dessus sur son homologue sénégalais, Aliou Cissé, mais tient tout de même à rendre hommage à ses poulains : « Il est vrai que d’un point de vue tactique, ça été très intéressant aujourd’hui. Les joueurs ont fait le boulot. On a vraiment travaillé ça. Il fallait être au point tactiquement et laisser moins d’espaces possibles à l’adversaire. C’est ce qu’on a fait. Les joueurs ont su appliquer les consignes avec beaucoup d’envie, de détermination et d’enthousiasme. Ils étaient vraiment impliqués. Ils savent ce qui est bien pour eux et ce qui ne l’est pas« , a-t-il lâché.

Maintenant que les adversaires ont décelé les faiblesses de l’équipe nationale, c’est au staff technique, mené par Aliou Cissé de peaufiner de nouvelles stratégies en cas de souci tactique. Dans une compétition comme la CAN, les récents vainqueurs ont montré qu’il ne suffisait pas seulement de talent pour la gagner, mais aussi de l’engagement, des sacrifices, des tactiques assumées et du caractère pour triompher. Les cas de la Zambie (2012), le Cameroun (2017) ne nous ont pas révélé le contraire.

wiwsport.com