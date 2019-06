Anibal Manave devient ainsi le cinquième membre élu du Bureau Central de la FIBA pour le mandat 2019-2023.

L’événement s’est déroulé en présence du président de la FIBA, Horacio Muratore, du Secrétaire Général de la FIBA, Andreas Zagklis, du Président de FIBA Afrique, Hamane Niang, et du Directeur Régional de FIBA Afrique, Alphonse Bile. Anibal Manave, membre du Bureau Central de FIBA de 2014-2019, est Mozambicain et a été également vice-président de FIBA Afrique (2014-2019). Il a présidé de la zone 6 de FIBA Afrique.

Il a récemment été nommé Président du Conseil d’Administration de la Basketball Africa League. Tout au long de son illustre carrière, il a été impliqué à tous les niveaux dans la gestion du basketball de son pays et du continent africain. Ancien capitaine de la sélection nationale, entraineur et commissaire technique, il a été président de la Fédération Mozambicaine de Basketball (FMB) de 1997 à 2005. En 2017, il a été élu président du Comité national olympique mozambicain (CONM).

Face aux défis qui l’attendent sur le continent africain, Manave a déclaré : « Je tiens également à remercier le président Hamane Niang, le Directeur Régional Alphonse Bile et tous mes collègues du Bureau central pour leur soutien et leurs encouragements à l’entame de cette tâche si importante. Je suis honoré et privilégié de servir la FIBA Afrique. Je suis conscient de la grande responsabilité à laquelle je dois faire face, car FIBA Afrique est confrontée à de nombreux défis. »

« Les fédérations nationales nous regardent et attendent de nous un soutien et de meilleures performances. C’est naturel que cela soit ainsi. C’est bien que ce soit comme ça. Pour atteindre ces objectifs, nous devons être proches, unis et engagés… Nous devons travailler dur.Nous ne devons pas penser que FIBA Afrique a un pouvoir illimité et est capable de tout faire. Il nous appartient à tous de rechercher des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Le 21 juin, les sept présidents de zone, notamment Omar El Barshushi (Zone 1), Rokhaya Pouye (Zone 2), Samuel Ahmedu (Zone 3), Juvenal Lufuma (Zone 4), Hesham El Hariri (Zone 5), Paulo Madeira (Zone 6) et Abel Ntsay (Zone 7) ont également été élus et rejoignent le Directeur Régional Alphonse Bile dans le Bureau.

Les deux jours de travaux, ont été l’occasion de présenter le rapport d’activités 2014-2019, et la Feuille de Route pour le mandat 2019-2023.

Souce: Newsbasket