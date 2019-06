L’attaquant sénégalais de Haugesund, Ibrahima Wadji, est profondément affecté et triste après avoir été testé positif à la morphine.

Le club de football norvégien Haugesund doit se passer de son meilleur buteur dans les temps à venir. L’attaquant sénégalais Ibrahima Wadji a été contrôlé positif à la morphine après le match de championnat contre Kristiansand, qui s’est déroulé le 19 mai. Le FK Haugesund écrit dans un communiqué de presse .

Wadji est bien sûr profondément affligé et triste parce qu’il a mis le club et lui-même dans une situation extrêmement difficile. Il a expliqué à Antidoping Norvège et va coopérer avec l’organisation dans le cadre de l’enquête ultérieure afin que l’affaire puisse être réglée dans les meilleurs délais.

Il est important pour Wadji de souligner que le médicament qu’il a pris n’a pas pour effet d’améliorer les performances et qu’il n’a jamais eu l’intention de tricher, a déclaré l’avocat du joueur, Trond Jarle Bachmann, qui a expliqué sur TV2 Norvège.

Selon Wadji, il a pris un comprimé douloureux au ventre sans se rendre compte qu’il contenait de la morphine. C’est sa famille qui a eu la tablette du Sénégal. L’avocat ajoute que le test B n’a pas encore été analysé.

Suspendu de son plein gré

La nouveauté d’aujourd’hui évoque également des mines ennuyeuses au sein du conseil d’administration du club norvégien d’élite. « C’est un cas triste pour Wadji et pour nous en tant que club. FK Haugesund renonce à toute forme d’utilisation de substances interdites. Dans le même temps, il est important que nous prenions soin de Wadji et de sa famille« , a déclaré le président du club, Leiv Helge Kaldheim. Nous sommes heureux que Wadji se montre disposé à assumer la responsabilité de ses actes en reconnaissant les faits et en acceptant une suspension volontaire jusqu’à ce que l’affaire soit réglée.

Ibrahima Wadji, qui est le meilleur buteur du FK Haugesund avec quatre buts en dix matches de ligue, ne sera donc pas disponible pour son club dans un avenir proche. Haugesund est actuellement huitième dans le championnat de football norvégien.

Sport TV2