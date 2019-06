Ce jeudi, Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fédération internationale de football (Fifa) a été nommée « déléguée générale pour l’Afrique », une fonction qu’elle cumulera du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 avec son poste actuel. Elle sera « assisté d’un groupe d’experts », précise un communiqué de la Fifa, qui explique avoir été sollicitée par le comité exécutif de la CAF afin « d’apporter son expertise pour évaluer la situation et aider à accélérer la mise en place du processus de réforme en cours ».

Elle sera notamment amenée à travailler sur les thèmes suivants : supervision de la gestion opérationnelle de la CAF, organisation efficace et professionnelle de toutes les compétitions de la CAF, croissance et développement du football dans toutes les régions et pays de la CAF, nous rapporte Jeune Afrique

wiwsport.com