Le joueur de l’AS Nancy prêté par le FC Nantes, Santy Ngom et Sidy Sarr sont les deux joueurs recalés par le sélectionneur, Aliou Cissé, dans sa liste finale de 23 joueurs retenus pour la CAN 2019 en Egypte.

D’après wiwsport.com, Santy Ngom et Sidy Sarr ne sont pas retenus pour la CAN 2019 qui se jouera en Egypte. L’aventure s’arrête là donc pour les deux joueurs, qui ont disputé le stage de préparation avec les Lions du Sénégal.

Pour Santy, le milieu sénégalais était pressenti pour rentrer au bercail depuis le dernier galop des Lions à Alicante. Le Nancéien semblait trop tendre pour faire face au jeu musclé, trop de pertes de balles dans son jeu. Une prestation qui n’a pas convaincu Aliou Cissé et son staff. Quant à Sidy Sarr, auteur du but de la qualification, Cissé a aussi jugé nécessaire de ne pas l’amener à la CAN. En club, cette saison, l’international sénégalais n’a pas vraiment réussi à s’imposer et à convaincre Michaël Landreau (19 matchs, 0 but).

Pourtant présélectionnés, Santy et Sidy Sarr sont les victimes de la rude concurrence au milieu. Le Sénégal compte en son sein six (6) milieux de terrains de haut niveau, à l’instar de Gana Gueye, Alfred Ndiaye, Kreppin Diatta, Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyaté et Henry Saivet.

Voici la liste des 23 retenus !

Wiwsport.com