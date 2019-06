En conférence de presse ce matin, Aliou Cissé a abordé ses relations avec la presse et la génération 2002 qui ne sont pas souvent des plus amicales. Le patron de la tanière appelle à l’union pour le sacre.

Aliou Cissé et la génération 2002, c’est une histoire de je t’aime, moi non plus. Nombreuses sont les sorties de ses anciens coéquipiers qui déclarent ne pas avoir l’autorité ou le libre accès à la tanière pour conseiller aux lions. Face à la presse ce matin, l’ancien capitaine de la génération 2002 donne son avis sur ses anciens coéquipiers.

« Ils font partie de la famille. Comme je l’ai di, ils ont le droit de venir, la tanière n’a jamais été fermé pour eux. Ceux sont des gens qui se sont battus pour l’équipe nationale en même temps que moi, je fais partie de ces anciens internationaux même si on a tendance à l’oublier. J’ai fais quand même quelque chose dans le pays en tant que joueur, aussi j’ai des droits et des devoirs. Eux aussi l’ont, l’équipe nationale les appartient. Ils savent très bien que quand ils veulent; ils peuvent venir. Pour moi, il y’a des débats inutiles. »

Selon le sélectionneur de la tanière, l’heure est à la mobilisation.

« Aujourd’hui, nous sommes à l’heure du rassemblement, de la solidarité. Vraiment, tirer cette équipe vers l’avant. Sur le plan mental; encourager ces joueurs, protéger nos joueurs parce que je pense que le Sénégal n’a jamais été aussi proche du sacre, alors soyons plus solidaires et plus proches pour pousser nos jeunes frères à aller vers l’avant. »

C’est le même discours qu’il a tenu à l’endroit de la presse qu’il estime influente sur la mentalité des joueurs.

« Beaucoup de choses ont été dites sur ma relation avec la presse. Je le dis et je le répète, je n’ai jamais eu de problèmes avec la presse en tant que joueur. Maintenant ( en tant qu’entraîneur ) c’est aussi pareil. Nous sommes une équipe nationale, nous sommes suivis, nous sommes regardés. On a besoin parfois de temps, de confidentialité. Quand nous arrivons en sélection, nous avons parfois 3 jours ou moins pour faire une préparation donc nous faisons des huis clos. Une réunion sera organisée pour élaborer un plan de travail et voir comment pousser cette équipe. Je crois que la presse est avec nous, la presse a toujours été avec nous. »

En résumé, Aliou Cissé veut une tanière sereine pour cette coupe d’Afrique des nations. Une équipe nationale unie, soudée autour pour un même objectif: remporter la coupe d’Afrique des nations.

