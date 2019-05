L’édition du Tournoi international juniors ITF a apporté ses fruits pour la Fédération Sénégalaise de Tennis, avec la participation du Sénégal en 2020 à la Coupe Devis mais aussi au niveau des investissements. Ce sera une Académie à Diamniadio baptisée Rolland Garros, nous informe le Président de la Fédération Issa Mboup dans les colonnes de Record.

« En 2020, on va jouer la Coupe Davis. Cela faisait longtemps que le Sénégal n’en avait plus disputé. On est du coup en train de travailler sur ça. Il faut d’abord des terrains pour s’entraîner. De nos jours, la Fédération sénégalaise de tennis n’a aucun terrain. On s’entraîne sur les courts du stade Léopold Sédar Senghor. Nous avons parlé de ce problème d’infrastructures au ministre Matar Bâ.

Encore une fois avec ce projet d’académie Rolland Garros, on va pouvoir régler ce handicap. Nous avons aussi besoin, comme toute autre discipline, de centres de formation sport-études. L’Académie peut également résorber ça. Notre objectif étant de voir dans 10 ans un tennisman francophone formé dans cette Académie devenir champion à Rolland Garros », nous dit Issa Mboup

wiwsport.com