Pour son premier match de préparation de la Coupe du Monde de football des moins de 20 qui se tiendra en Pologne, le Sénégal vient de s’incliner devant l’Uruguay sur le score de 2 buts à 1, Youssoupha Badji a inscrit le but des Lionceaux.

Actuellement en Pologne pour la Coupe du monde des U-20, l’équipe nationale du Sénégal a disputé cet après-midi son premier match amical pour sa dernière phase de préparation, contre l’Uruguay. La rencontre a débuté à 15 heures, au stade GKS de Belchatow, où les Lionceaux ont ouvert le score dès la 18′ minute de jeu, par le biais de Youssoupha Badji.

Les poulains de Youssouph Dabo ne vont tenir le score que pendant 10, pour après voir les Uruguayens revenir à la marque par Brian Rodriguez. Quatre minutes plus tard, Souleymane Aw et ses coéquipiers se font mener au score, alors qu’ils avaient pourtant réussi une bonne entame de match. Le sort de la partie étant déjà scellé dès la première période, la deuxième mi-temps ne pouvait pas offrir plus de spectacle que la première.

Le coach Dabo a bien eu raison de choisir un adversaire comme l’Uruguay, avec un « style de jeu différent » pour mieux clore sa préparation. En attendant, il aura à croiser le Panama le samedi 18 mai, pour le compte du dernier match avant le début de la compétition.

Pour rappel, le Sénégal fera son entrée en lice dans cette Coupe du monde des U-20, le jeudi 23 mai à 16 heures face au Tahiti.

