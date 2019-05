En Angleterre à Everton, tout le monde loue les qualités du milieu de terrain défensif sénégalais, Idrissa Gana Gueye. Son implication dans le jeu des toffees n’est plus à démonter. C’est son entraîneur Marco Silva qui se frotte les mains d’avoir à sa disposition un « joueur comme Gana ».

En conférence de presse avant match, Marco Silva a encore loué les qualités de son milieu: « Gana a montré non seulement sa qualité, mais également son professionnalisme, son respect pour le club, son respect pour tous ceux qui travaillent avec lui. Il joue mieux maintenant qu’avant. Il travaille avec nous depuis quelques temps maintenant et il grandit et son évolution est quelque chose de normal. «

Gana Gueye a ajouté une nouvelle dimension dans son jeu ce qui reflète nettement l’amélioration des résultats d’Everton ses derniers semaines, notamment une victoire contre les trois équipes du Big Four. « Vous voyez Gana s’améliorer à chaque match du ballon, être plus à l’aise et jouer de manière plus décisive. C’est vraiment important pour moi et il prouve sa qualité. À mon avis, c’est le meilleur », précise Silva.

À propos des rumeurs sur une éventuelle offre de Manchester pour le milieu de terrain « Je ne veux pas en parler. Je pense que c’est normal que certains clubs le regardent parce qu’il joue très bien. C’est mon travail d’avoir cet impact sur nos joueurs, de les voir se développer pour mieux jouer. Nous devons tout faire pour garder nos meilleurs joueurs », avertit Marco Silva.

