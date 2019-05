Aprés une année blanche sans organiser l’une des plus grandes courses automobiles de Dakar, la grande compétition les 6h de Dakar revient cette année pour sa 38e édition. La fédération sénégalaise automobile et motocyclistes a rencontré la presse, ce vendredi.

Ce rendez vous sportif est prévu les 11 et 12 mai prochain à Sindhia (70kms de Dakar). Pour une course qui va durer 6h réparties en deux jours (3h le samedi et 3h le dimanche), 14 pilotes sont inscrits pour le moment. Pour cette nouvelle édition, le critérium n’aura pas lieu. En effet, cette course dédiée aux néo-pilotes qui dure 1h n’a pas fait l’objet d’une forte attraction, seul un pilote s’est inscrit.

Délocalisée de Dakar depuis plusieurs éditions, la fédération veut renouer le lien avec son public à Sindhia. L’entrée sera gratuite pour assister à l’événement dont le recordman de la course avec 9 titres sera en lice, Nagy Kabaz. Il faut noter aussi la présence d’une femme au volant, Abibatou Fall. Avec Sophie Azar qui n’a pas encore confirmé sa participation, elle sont les seules femmes disposant d’une licence dans la fédération.

wiwsport.com