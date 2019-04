L’image est triste. Le constat amer. Les commentaires regrettables. Mais oui, on ne peut pas fermer les yeux sur une réalité. Dimanche dernier lors du combat entre Cheikh Super Diamono ( Mor Fadam) et Scorpion (Niacourab), l’on a remarqué que plus d’une dizaine de chaises ou sièges de l’arène nationale ont été cassées.