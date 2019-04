Le joueur Néerlandais était en compétition avec son coéquipier en club Sadio Mané, Kun Aguero, Bernardo Sylva, Raheem Sterling (Manchester City) et Eden Hazard (Chelsea). Dailleurs, Sadio Mané qui est en train de réussir une très belle saison avec les Reds, n’a toutefois pas pu faire peser son poids devant celui auquel Liverpool doit sa meilleure défense de la saison.

Si l’attaquant Sénégalais ne s’est pas vu sacré par l’Association des Joueurs Professionnels de la Premier League, il en comprendrait qu’il en faudra beaucoup plus pour se démarquer des génies d’Angleterre. En attendant l’annonce officielle du sacre de Virgil Van Dijk, Liverpool gagne donc deux années consécutives, le prix du meilleur joueur de la saison, après Mohamed Salah la saison dernière.

BREAKING: Virgil van Dijk has won PFA Players ‘Player Of The Year’ 🏆

Well deserved 👏 pic.twitter.com/zSF55Lyq3W

— Football Daily (@footballdaily) April 24, 2019