Âgé de 21 ans, Zourdine Mouhamed Thior est un jeune footballeur Sénégalais qui évolue à la Real Sociedad, en Liga Espagnole. Méconnu du grand public, Zourdine est aujourd’hui au sein du groupe de l’équipe Première qu’il a intégré depuis maintenant un mois. Wiwsport est allé à la rencontre de ce jeune espoir du football Sénégalais.

Pouvez-vous nous faire une présentation de la personne que vous êtes ?

Je m’appelle Zourdine Mouhamed Thior, je suis un jeune footballeur sénégalais et je suis un joueur de la Real Sociedad (Liga Espagnole). Je suis né au Sénégal, plus précisément à Pikine Guinaw Rail. Je suis arrivé en Espagne à l’âge de 11 ans, et depuis lors j’y vis avec ma famille.

Quel est votre parcours de footballeur jusqu’ici, votre formation ?

J’ai été formé à la Real Sociedad, où j’ai fait toutes les catégories. Mais avant cela, j’ai joué pour une petite équipe qui s’appelle Orioko. C’est par là que la Sociedad m’a repéré et m’a signé pour un montant de 3000 euros.

Comment s’est passée votre intégration en Espagne depuis votre arrivée ?

Comme tous les jeunes qui voyagent à bas âge, j’ai connu une intégration difficile, mais je remercie le bon Dieu, parce que mes parents ont toujours été là avec moi. J’ai vécu de bons moments comme des périodes difficiles. Toutefois, mes encadreurs, mes parents et mon entourage ont beaucoup travaillé avec moi pour que je réussisse et m’ont tellement aidé à aller de l’avant et devenir un très bon joueur de footballeur.

Comment se passent vos journées de jeune joueur à la Real Sociedad ?

Ma vie en Espagne se résume pratiquement aux entraînements le matin, et après c’est la quiétude à la maison. Je me relaxe en famille, avec qui je vis. Je me focalise complètement sur les entraînements. C’est un peu la routine mais ça va on s’est habitué à ça.

A ce qu’il paraît vous venez d’intégrer l’équipe première, qu’en est-il ?

Oui tout à fait ! Actuellement je m’entraîne avec l’équipe première, depuis maintenant un mois. Bien que je n’aie pas encore signé mon premier contrat professionnel, j’ai de grands espoirs de faire mes débuts avec l’équipe première avant la fin de saison. Il est vrai qu’il y’a beaucoup de joueurs de qualité dans l’équipe A, mais une fois la chance venue, je sais que je la tiendrai.

Avez-vous déjà eu des propositions de prêt ou de transfert d’autres clubs espagnols ?

Je suis jeune et je ne me prends pas trop la tête pour ça. Je suis dans le groupe maintenant, et le chemin a été long jusqu’ici. Il n’y a pas de propositions venant de l’extérieur mais j’espère intégrer l’équipe pro sous peu. J’ai pris le temps de poursuivre ma formation, et j’ai franchi les paliers un à un. Si aujourd’hui j’en suis à ce niveau, c’est parce que l’équipe croit en moi.

Avez-vous déjà eu des contacts avec les sélections de petites catégories du Sénégal ?

Pour la sélection espagnole, je n’ai jamais reçu de propositions. C’est d’ailleurs le cas pour les sélections cadettes du Sénégal. Mais n’empêche, malgré cela, je rêve de porter le maillot national un jour. J’ai la tanière dans un coin de ma tête. Maintenant je vais gravir les échelons petit à petit. Avec du travail, mon heure finira par arriver. J’ai la ferme conviction que si je commence à jouer, j’aurai la chance d’être appelé en sélection nationale du Sénégal.

Qui est votre référence ou votre idole en tant que joueur de football ?

Quand j’étais petit, j’admirais beaucoup Samuel Eto’o, j’aimais sa façon de jouer, il fait partie de mes idoles. Dans mon équipe aussi il y’a des joueurs qui me plaisent beaucoup. Mais mon idole dans l’équipe première, c’est Adnan Januzaj. J’aime beaucoup sa façon de jouer, et vue qu’on a le même poste, j’apprends beaucoup de lui.

Quel est votre objectif maintenant que vous avez intégré l’équipe Pro ?

Ben actuellement pour dire vrai, je suis plutôt concentré sur ma progression avec l’équipe première. Pour le reste, je laisse le temps et le bon Dieu décider du déroulement des choses. Le chemin a été long mais maintenant que je suis plus proche du compte, je me focalise à 100% sur l’équipe.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Jean Joseph Nicolas)