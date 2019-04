D’ailleurs sa belle saison lui a valu d’être nominé pour le titre le meilleur joueur du championnat anglais cette saison, par la PFA (Professional Footballers’ Association).

Auteur de 18 buts en championnats, Sadio Mané est en lice pour le meilleur de joueur de l’année avec Sergio Aguero, Raheem Sterling, Bernardo Silva, de son coéquipier de Liverpool Virgil van Dijk et Eden Hazard. Le tenant du titre et le principal concurrent pour le titre de meilleur joueur du continent africain , Mohamed Salah est absent de la liste des nominés.

Les dirigeants de Liverpool n’ont pas regretté d’avoir investi 26,2 milliards de nos francs pour recruter Sadio Mané. Pour sa première saison passé avec les Reds, Sadio a été élu meilleur joueur de la saison 2016-2017 par les supporter du club et ses partenaires. Mais le joueur de 27 ans ne s’arrête pas la puisqu’il détient pas moins de record avec le club Anglais.

Meilleur buteur sénégalais en Premier League

Désormais 18 buts en championnat, Sadio a dépassé le record de Demba BA, qui était jusqu’ici le meilleur le buteur sénégalais en Premier League avec 6 réalisations lors de la saison 2016/2017 avec Newcastle. A une réalisation des meilleurs artificiels, Aguero (19)et Salah (19), Mané détient maintenant, à lui seul, le record de buts inscrits en une saison en Angleterre pour un lion.

The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!

🇦🇷 @aguerosergiokun

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇧🇪 @hazardeden10

🇸🇳 Sadio Mané

🇵🇹 @BernardoCSilva

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7#PFAawards | #POTY pic.twitter.com/j6YvXaRtSJ

— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) April 20, 2019