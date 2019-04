Ce vendredi, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, le Stade Rennais, sans victoire depuis 5 journées, se déplaçait à Dijon. Battus 3-2 par l’actuel 18e du championnat, les Rennais sont passés dans tous leurs états dans ce match. Menés 2-1 à la 55e, les hommes de Julien Stephan avaient réussi à égaliser grâce à Mbaye Niang avant que les Dijonnais ne reprennent l’avantage à la 83e (3-2).

Le Sénégalais réalise un enchaînement sublime contrôle poitrine retourné dans le petit filet opposé qui laisse Runarsson cloué sur place, un but qui a été annulé par l’arbitre pour position d’hors-jeu avant d’être validé par la VAR. Mais cette belle réalisation de Mbaye Niang n’était pas suffisante, le sénégalais a aussi écopé d’un carton jaune à la 77e.

Le contre assassin de Dijon avec le ballon qui arrive sur Chafik qui fixe parfaitement la défense avant de servir Saïd sur un plateau qui feinte la frappe pour éliminer Nyamsi et qui ouvre son pied gauche pour tromper Koubek et marque le 3e but pour les Dijonnais ! Malgré une possession de 65 % contre 35 %, Rennes s’incline et poursuit sa série noire en Ligue 1 !

Mbaye Niang continue d’allonger son compteur et a marqué son 13e but toutes compétitions confondues, le 7e en Ligue 1 et le 11e de la saison avec Rennes.

Suite à cette défaite, la formation rennaise cède une position, occupant à présent la 11e place avec 43 points, à cinq journées de la fin de la saison. Rennes recevra au Roazhon Park, le Paris SG, le 27 avril 2019, pour la finale de la Coupe de France.

