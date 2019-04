Le maillot de style rétro de Liverpool de Sadio Mané pour la saison prochaine a été dévoilé ce jeudi. Et en véritable vedette du club, l’attaquant sénégalais a posé pour l’occasion.

Ce nouveau maillot de Liverpool rend hommage à son ancien directeur légendaire, Bob Paisley. Il a mené l’équipe masculine à trois Coupes d’Europe et à plusieurs titres de champion dans les années 1970 et au début des années 1980.

La chemise hommage – pour les équipes masculine et féminine – marque ce qui aurait été l’année de son 100e anniversaire et comporte les emblématiques rayures blanches, inspirées de la saison 1982-1983 – la dernière saison en charge de Paisley.

Pour la plupart des fans de Liverpool, Paisley a été le plus grand entraîneur que le club ait jamais vu, remportant six titres de Première division, trois Coupes de Ligue, trois Coupes d’Europe, une Coupe UEFA et une Super Coupe UEFA.

La campagne publicitaire met en vedette Mohamed Salah, Alisson, Sadio Mané et Roberto Firmino, parmi les autres joueurs de Liverpool, avec le nouveau kit.

wiwsport.com