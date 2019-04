L’attaquant égyptien moins performant que la saison dernière avec les Reds, aurait pris une décision radicale pour son avenir. Le Pharaon envisagerait sérieusement de s’envoler vers d’autres cieux l’été prochain. La direction des Reds aurait même été informée de la décision de son joueur.

Et si l’idylle entre Mohamed Salah (26 ans) et Liverpool s’achevait plus rapidement que prévu ? Buteur face à Chelsea dimanche dernier (2-0), l’attaquant égyptien connaît un exercice 2018-2019 compliqué. Moins influent que la saison dernière (19 buts marqués en Premier League), la star égyptienne paye sûrement sa saison dernière stratosphérique (32 buts en Premier League). Ses détracteurs attendaient en effet que l’intéressé confirme ses affolantes dispositions cette année. Mais voilà, tout ne s’est pas déroulé comme prévu…

Sadio Mané a volé la vedette au Pharaon depuis plusieurs semaines.

Si Liverpool reste à la lutte pour le titre avec Manchester City, Sadio Mané a volé la vedette au Pharaon depuis plusieurs semaines. L’émergence de l’ailier sénégalais a limité sensiblement l’apport de Salah ces dernières semaines, mais pas seulement… Cela pourrait s’expliquer aussi par la relation orageuse du buteur égyptien avec son entraîneur Jürgen Klopp… Selon les informations d’AS, les deux hommes entretiendraient des rapports plutôt conflictuels. Un malaise qui aurait perduré et inciterait l’ancien joueur de l’AS Roma à quitter les bords de la Mersey plus rapidement que prévu !

Mohamed Salah proche d’envoyer un transfert request à ses dirigeants

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club anglais, le natif de Bassioun El Gharbia souhaiterait s’envoler vers d’autres cieux l’été prochain et en aurait informé ses dirigeants depuis plusieurs semaines. Le média espagnol révèle également que le principal protagoniste envisageait même d’envoyer un transfert request (démarche officielle utilisée en Premier League pour réclamer un transfert) à sa direction. Les propriétaires américains de Fenway Sports Group seraient même intervenus pour temporiser les velléités de départ de leur meilleur joueur la saison dernière.

L’été dernier, le Real Madrid avait déjà pris la température dans le dossier Salah. La probable vente de Mohamed Salah enflammerait à n’en point douter le prochain mercato estival. Pour l’attaquant égyptien, les prochaines semaines s’annoncent haletantes, entre un futur transfert à gérer, et une participation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Egypte. A n’en point douter, Salah voudra quitter Liverpool par la grande porte en remportant au moins un titre. Première opportunité ce soir lors des quarts de finale retour de Ligue des champions face au FC Porto…

