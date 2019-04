Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a fait part à Goal de sa réaction par rapport au tirage de la CAN 2019.

Le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2019 a été effectué vendredi soir au Caire.

Les vingt-quatre participants au tournoi continental connaissent leur adversaire durant le premier tour. C’est le cas entre autres de l’Algérie, qui a été reversée dans le Groupe C en compagnie du Sénégal, de Kenya et de la Tanzanie.

Éliminés lors du premier tour de la précédente CAN, les Fennecs se déplaceront en Egypte avec l’ambition de faire nettement mieux cette fois-ci. Ils sont motivés, mais leur tâche ne sera cependant pas de tout repos, notamment face au favori de la poule, le Sénégal.

Les Lions de le Téranga ont participé à la dernière Coupe du Monde en Russie et ont manqué d’un rien la qualification pour les huitièmes de finale. C’est la meilleure équipe africaine au classement FIFA (23e). Et lors de la dernière CAN, les Sénégalais faisaient partie avec la Tunisie des équipes qui avaient devancé Riyad Mahrez et consorts au classement.

Joint par Goal peu après le tirage, Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, a reconnu qu’il s’agit d’un adversaire au niveau très élevé et que ses hommes auront fort à faire pour le mettre en échec. « Si on analyse les équipes, le Sénégal n’est plus à présenter. Il fait partie des derniers mondialistes, qui travaille ensemble depuis un certain temps et qui affiche un niveau de performances élevé. Il faut dire ce qu’il en est. Et c’est un favori pour cette Coupe d’Afrique indiscutablement. Et par la force des choses, c’est le favori du groupe », nous a-t-il confié.

« Maintenant place au travail ! »

Concernant le Kenya et la Tanzanie, l’ancien coach de l’équipe qatarie d’Al-Duhail admet que c’est un ton au-dessous et que ça serait un échec de terminer derrière l’une de ces deux nations au classement. Mais, en même temps, il souligne la nécessité de ne surtout pas sous-estimer ces oppositions : « Ce sont deux équipes qui n’ont pas joué la Coupe d’Afrique depuis un certain temps, surtout la Tanzanie. Eux, ils ont bénéficié de cet élargissement de la CAN a 24 sélections. Mais s’ils sont là c’est qu’ils ont un certain mérite ».

