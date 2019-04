Le match de cette 20ème journée de la Ligue 1 StarTimes qui était très attendu au stade Leopold Sedar Senghor, entre Dakar Sacré-Cœur et Casa Sports, a tourné en faveur du premier.

La 20ème journée de la Ligue 1 StarTimes nous a offert un gros paquet de chocs dont Dakar Sacré-Cœur vs Casa Sports. Un match avec beaucoup de suspense que Casa n’a pas tiré profit. Les coéquipiers de Youssoupha Badji se sont fait marcher dessus (3-1).

Dakar Sacré-Cœur retrouve le podium et est désormais le 2e du championnat devant Pikine avec (31pts) et confirme ainsi sa bonne forme du moment. Casa Sports perd sa 3e place et occupe maintenant le 6e rang au classement.

