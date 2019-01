Le Sénégal va passer à cote d’un gros coup la période FIFA. L’argentine avait , en effet transmis une offre à la fédération sénégalaise de football pour jouer contre les lions. Mais techniquement , la tenue du match sera quasi impossible du fait de la règlement de la Fifa nous révèle le journal Stade.

Apres la Mauritanie, qui a affiché son intention de croiser le senegal , un gros morceau du football mondial a approché les fédéraux pour un « driendly ». Il s’agir de l’Argentine des Leo Messi, Dybala Higuain, Di maria.

Eh oui, c’est bien cette pléiade de stars qui voulait affronter les joueurs d’Aliou Cissé. Sauf que cette requête des dirigeants de l’Albiceleste ne devrait pas se matérialiser.

Et pour cause, le règlement de la Fifa interdit un voyage de plus de six heures Or, le senegal qui affronte le Madagascar à Dakar le 23 mars à Dakar, devrait voyager en Europe pour affronter l »Argentine. « On joue au mois de Mars contre Madagascar à Dakar. On cherche un deuxième match et l’argentine veut jouer contre le senegal durant cette période FIFA. Mais on cherche à jouer à Dakar »,, souffre l’interlocuteur du journal.

Cette piste serait morte puisque l’Argentine a financement conclu avec le Maroc pour le 26 mars à Rabat. Ce qui dommage pour les joueurs de Cissé.

wiwsport.com