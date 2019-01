Omar Daf a récemment prolongé son contrat avec Sochaux (ligue 2). L’ancien défenseur des lions de la Teranga à la tête de l’équipe première jusqu’au 30 juin 2021 !

Et pourtant, ses anciens coéquipiers et son coach à Brest ne sont pas surpris de le voir entraîneur. Interrogé par nos confrère de Ouest-France, Luis Gustavo, actuel coach de Bordeaux le voit même occuper plus tard le banc de l’équipe nationale du Senegal.

« Son caractère ? Il y a des coaches ou des joueurs qui jouent sur leur image, leur côté fort en gueule ou fantasque. Ils existent surtout rapport à la com’. Omar, lui, il va exister par ses compétences, sa sérénité. Quand t’es coach, c’est bien beau d’avoir une grande gueule, mais si tu n’apportes pas la sérénité… Omar, je pense qu’il doit rassurer son groupe.

Je crois que si les dirigeants de Sochaux l’ont pris, c’est aussi pour ça. Le club était parti dans des virages particuliers, avec un président chinois, et entraîneur espagnol (Omar Daf a remplacé José Manuel Aira fin novembre), mais Sochaux a une identité, et Omar en fait partie (il y a joué de 1997 à 2009, et de 2012 à 2013). C’est un enfant du club, ce qui le rend encore plus légitime à son poste » lâche t-il.

Gustavo Poyet va même loin, le coach des Girondins de Bordeaux pense que « dans quelques années sélectionneur du Sénégal ». Et il n’est pas seul à voir les choses ainsi.

