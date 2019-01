Le promoteur de lutte est revenu en détails sur l’organisation du combat. Gaston Mbengue a parlé des tarifs mais surtout de la polémique sur l’organisateur du combat dans cette interview accordée à Pikini Productions.

Selon Gaston Mbengue, les critiques sur l’organisation du combat ne sont pas fondées. Les sénégalais ont l’habitude de critiquer sur tous les domaines, donc les tarifs de la lutte ne seront pas épargnés.

Sur l’organisateur du combat, Gaston Mbengue répond sèchement : « C’est moi Gaston Mbengue qui ai organisé le combat. Je ne suis pas un larbin. J’ai pris IACOM pour co-organiser. J’ai fait avec Aziz ce que je faisais avec Tigo ou Orange. Il faut savoir que cela fait plus d’un an que Aziz Ndiaye me demande de revenir sur la lutte. Je lui ai proposé, avec son produit de sponsoriser le combat à hauteur de 200 millions sachant que le budget de l’évènement est à 400 millions fcfa.»

Sur la déclaration de Aziz Ndiaye à la fin du combat disant avoir payé le cachet des lutteurs, Gaston explique : « Je pense qu’il était entrain de répondre à certains. S’il dit qu’il a payé les lutteurs, il y’a une explication simple. Le cachet des lutteurs est à 200 millions de fcfa c’est la somme qu’il m’a remis. Seulement moi de cette somme j’ai donné les avances des lutteurs et géré d’autres frais.»

Selon lui, il y’a eu une mauvaise communication de la part de Aziz Ndiaye : « Le fait que Aziz Ndiaye dise je suis l’organisateur est une erreur. Moi j’ai l’habitude de dire dans mes combats que le sponsor a payé les lutteurs. Et c’est ce que j’allais faire avec son produit après le combat pour dire que c’est le sponsor. Et c’est une fierté parce que c’est un sénégalais.»

Pour conclure, Il répond à Birahim Gningue, le manager de Modou Lo (à suivre sur wiwsport). «Dans toutes les rencontres, il disait Gaston Mbengue le promoteur. Donc qu’il n’attend pas aujourd’hui pour faire cette déclaration. J’ai demandé à Issa Ndiaye d’être à la rencontre avec les lutteurs, le CNG et l’avocat, parce que comme je suis dans le comité national de la lutte, ce serait plus élégant de ne pas assister dans ces rencontres.»

wiwsport.com