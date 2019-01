Balla Gaye 2 a battu Modou pour la deuxième fois ce dimanche. Trouvé chez lui à Golf, Sa Thiès est revenu sur la belle victoire de son grand frère. Dans cette interview exclusive avec wiwsport.com Sa Thiès nous parle de la préparation de Balla Gaye 2, le rôle qu’il a joué dans ce combat et la manière dont le lion de Guédiawaye a lutté contre Modou Lo. Sa Thiès a aussi révélé que Balla Gaye 2 est le meilleur lutteur du Sénégal.

Quel est le sentiment qui vous anime après le succès de Balla Gaye 2 contre Modou Lô ?

Nous rendons grâce à Dieu pour cette victoire. Nous avons fait tout ce qu’il fallait faire au niveau de la préparation et au stade. Nous avons finalement obtenu cette victoire.

Est-ce que le camp de Balla Gaye 2 s’attendait à une telle issue ?

Bien sûr que l’on s’y attendait. On avait même la certitude.

Est-ce que tu peux nous commenter le déroulement du combat ?

Je n’ai pas eu toute la concentration pour décortiquer le combat.

Au niveau du camp de Balla Gaye 2, quel était le mot d’ordre avant d’aller à cette confrontation ?

Balla Gaye a été constant dans sa logique. Il disait que si Modou Lô est réellement un bagarreur comme il le prétend, Vous aurez la certitude ce dimanche. Il nous a toujours dit que Modou Lô ne se mettra jamais au dessus de lui. Il nous confiait aussi ceci : Vous me demandez tous de ne pas déclencher une bagarre contre Modou Lô, mais je ne le ferai pas. Je lui opposerai la bagarre avant de le terrasser ensuite.

Qu’est-ce que vous lui avez conseillé ?

C’est un lutteur qui prend souvent ses propres décisions et elles sont fermes. Balla Gaye 2 fait toujours ce qu’il dit. On lui avait dit non, ne vas pas à la bagarre. Mais, on ne pouvait pas l’ empêcher de faire ce qu’il a décidé. Il voulait montrer à son adversaire que, pour ce combat, il en veut plus que son adversaire. Il est prêt à tout pour une victoire. Il faut savoir que chez les lutteurs, on retrouve ceux qui sont bons en boxe, mais quand il s’agit d’échanger des coups et de se bagarrer, ils ont des limites.

Estimez-vous que Balla Gaye 2 est le meilleur lutteur actuel ?

Je l’avais dit mais on ne m’a pas cru. Beaucoup de gens disent que Balla Gaye 2 et Modou Lo sont les meilleurs. Que ce soit sur le plan technique et de la qualité d’un lutteur. La technique qu’il utilise pour terrasser ses adversaires ne sont pas toutes les mêmes. On disait que l’on ne pouvait pas rivaliser avec Gris Bordeaux s’il s’agit de boxe. Mais Balla Gaye 2 a eu du répondant et s’est adapté en fonction de l’adversaire du jour.

Est-ce que cette préparation à l’Institut des sports de Paris a pu faire la différence ?

Cela a certes joué. Balla Gaye était en pleine forme, en pleine santé. Je le répète, c’est le lutteur le plus difficile à terrasser dans l’arène.

Est-ce que vous et votre camp n’aviez pas quelques appréhensions lorsque vous êtes arrivés au stade ?

C’est dans la préparation du combat que l’on obtient la quiétude. Moussa Fall qui accompagne Balla Gaye aux entraînements sait que le lutteur est toujours prêt. Il n’attend personne pour lui rappeler les entraînements. Il dirige lui-même les entraînements.

Balla Gaye 2 a-t-il caché son jeu ?

Un lutteur qui est prêt est différent de celui qui veut profiter de la situation. Je veux parler des accompagnateurs de Modou Lô. Il y a ceux qui l’ont toujours accompagné sans problèmes. Il y a, en revanche, certaines personnes qui créent des troubles. Mais si Omar (Ndlr : Balla Gaye) tolère tout cela, c’est parce qu’il savait où il allait et ce qu’il allait faire.

Quel a été l’apport de Sa Thiès dans ce combat ?

Mon rôle, c’était de l’assister aux entraînements. Chacun avait une partition à jouer. Quand on l’a aperçu dans l’enceinte, tout le monde a vu qu’il avait recouvré sa forme physique, qu’il avait force. Il a confirmé. Balla Gaye 2 est nettement plus fort que Modou Lô. Je le répète, ce n’est pas la même façon de lutter.

On a vu que votre lutteur a trop insisté sur le côté mystique et dans les bains qui ont pris beaucoup de temps…

Ce n’est pas un acte volontaire. C’est parce que on a mis beaucoup de moyens sur cet aspect. On doit donc mettre le temps qu’il fallait même si on encourt des sanctions pécuniaires.

Qu’elle était l’importance de ce combat dans la carrière de Balla Gaye ?

Les enjeux étaient plus grands pour Modou Lô. Si un lutteur vous bat deux fois, on retiendra toujours qu’il est plus fort. Notre lutteur se devait de confirmer et il l’a réussi.

C’est une victoire qui lui ouvre des perspectives vers la reconquête du titre de Roi des arènes ?

Nous espérons, grâce à Dieu, reprendre ce titre de Roi des arènes. Ce n’est qu’un titre qui apporte un plus à un palmarès. Le Roi des arènes ne veut pas dire que vous êtes plus fort que tout le monde. Tous les Rois ont eu des victoires et des défaites. Nous espérons reprendre notre couronne et rattraper le temps perdu.

Pour reprendre la couronne, il faudra sans doute passer par Eumeu Séne qui refuse d’affronter une nouvelle fois Balla Gaye 2 ?

Je ne me prononce pas sur ces propos prêtés à Eumeu Séne. S’ils doivent lutter, ils le feront.

On a entendu certains dire que Balla Gaye 2 préférait sortir victorieux de Modou Lô que d’avoir ce titre de Roi des arènes ?

C’est quelque chose à laquelle nous croyions. Modou Lô croyait à ce combat et a mis les moyens qu’il fallait pour le remporter. Mais je peux vous jurer que Balla Gaye a mis le double.

Comment avez -vous jugé l’état de forme de votre adversaire Modou Lô ?

Physiquement, il était au point. Il n’a pas non plus fui le combat. Il faut le reconnaitre. Mais Balla Gaye avait cerné Modou Lô sur tous les plans.

Si par extraordinaire Modou Lô parvenait à conquérir le titre de Roi des arènes devant Eumeu Séne qu’il va probablement affronter, est-ce que dans ce cas, Balla Gaye serait prêt d’affronter une troisième fois Modou Lo ?

Si cela ne dépendait que de nous, on n’hésitera pas. Nous sommes prêts. Je ne suis pas sûr que ce soit en fin de saison. Le combat qui va les opposer se préparera sur une longue durée.

Si ce n’est pas Balla Gaye 2, est-ce Sa Thiès est prêts à affronter Modou Lô ?

Mon ambition est d’affronter tous les lutteurs. Balla Gaye 2 et son staff décideront d’un autre combat contre Modou Lô. L’engouement ne sera pas le même que lors de leur première confrontation. Le combat de 2010 avait plus d’ampleur parce qu’il s’affrontait pour la première fois. Modou Lô est un champion qui a terrassé beaucoup de lutteurs. Mais il faut reconnaitre qu’il affrontait plus fort que lui.

La présence de Double Less à côté de Balla Gaye 2 ne s’est pas fait sentir comme auparavant…

Il était bien là. Il a fait ce qu’il a fait en priant. Il s’est ensuite retiré.

Des observateurs ont aussi relevé la présence de Moustapha Guèye à côté de Balla Gaye 2. Qu’est ce qu’il en est ?

Nous l’avons rencontré à l’endroit où on s’entrainait. Nous l’avons trouvé en compagnie de Serigne Ndiaye. On l’a vu s’entrainer à la boxe avec ce dernier pour conclure qu’il était avec Moustapha Guèye. Mais il n’en était rien. C’est vrai que Balla Gaye 2 a de bons rapports avec lui et discute avec lui. Chacun est assez responsable. Tapha Guéye est un père pour nous. Si nous aimons la lutte, c’est à cause des lutteurs comme lui et Tyson.

Est-ce Tapha Guéye n’a pas donné quelques clefs à Balla Gaye ?

Balla a certes demandé des conseils à Tapha Guèye. Ce dernier est obligé de lui en donner. Si c’était pour Modou Lô, il allait en faire de même.

Quelle est la préférence actuelle de Balla Gaye 2.

Il a le temps devant lui. C’est le plus jeune lutteur à s’emparer du titre de Roi des arènes. Tous les lutteurs aspirent à ce titre.

wiwsport.com

(Propos recueillis par wiwsport.com)