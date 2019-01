Ce mardi 8 janvier, le nom du meilleur joueur africain de l’année 2018 sera dévoilé à Dakar, lors de la cérémonie des CAF Awards. À la veille de ce grand rendez-vous du football africain, on ne peut s’empêcher de comparer les prestations de Mohamed Salah et de Sadio Mané, tous deux finalistes pour le sacre. Qui est le plus décisif depuis le début de la saison ? El Hadj Ousseynou Diouf donne son avis…