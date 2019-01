Le Sénégal vient de perdre l’une de ses plus grandes figures du football, Karim Séga Diouf. L’ancien sélectionneur des Lions Olympiques est décédé ce dimanche 6 janvier.

L’ancien coach de la Douane et du Ndiambour, Karim Séga, comme on l’appelait communément, fut le mentor de l’actuel sélectionneur national Aliou Cissé, lors de leur fameuse campagne aux JO de Londres en 2012. Avec les révélations notamment des actuelles vedettes, Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté et Moussa Konaté entre autres.

wiwsport.com