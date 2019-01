La neuvième journée de ligue 1 s’est jouée ce weekend et a offert des surprises et des rebondissements.

A la clôture de cette journée, on retiendra d’abord le fulgurant succès de NGB (2-0) sur MPC, la première victoire des Galactiques depuis l’arrivée de Pape Thiaw sur le banc. Mais aussi que le 19e clasico entre le Casa Sports et le Jaraaf de Dakar, a été remporté par les Sudistes, qui signent ainsi le premier succès de la saison et à domicile. Un excellent résultat d’Ousmane Mané et ses partenaires.

A deux longueurs de l’As Pikine qui le menaçait derrière, mais qui a perdu des points cette journée face à Ndiambour (1-1), TFC est maintenant seul leader et de loin du championnat. A désormais 4 points de son dauphin Pikine, bien que ce dernier compte un match en retard.

Au bas du tableau, un jeu de chaises s’est opéré ce weekend, avec notamment la victoire décisive de NGB devant un adversaire direct, et le point du nul arraché à Saint-Louis par la Sonacos devant la Linguère (1-1). MPC est alors lanterne rouge avec 5 points derrière les Huiliers et les Galactiques qui totalisent tous les deux 6 points.

